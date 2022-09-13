İl Jandarma Komutanlığınca Kozlu , Çaycuma , Devrek ve Alaplı ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 82 kök Hint keneviri, 264 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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