Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

13.09.2022 09:30
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak'ta 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca Kozlu, Çaycuma, Devrek ve Alaplı ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 82 kök Hint keneviri, 264 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bir kişi adli kontrol şartıyla, diğerleri jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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