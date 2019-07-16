Zonguldak'ta 4 katlı bina heyelan nedeniyle boşaltıldı
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sağanak yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:50 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sağanak yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı.
Akşam saatlerinde Sarı Korkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi
'nde bulunan 4 katlı binanın arkasında heyelan meydana geldi. Heyelandan kaynaklanan risk nedeniyle binada yaşayan 4 aile tahliye edildi. Evin etrafı polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi. Ereğli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri heyelanın meydana geldiği binada incelemelerde bulundu. Zabıta
Müdürü Halit Aydın
, binayı risk nedeniyle boşalttıklarını, yarın detaylı inceleme yapacaklarını söyledi.
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