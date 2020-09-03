Zonguldak'ta 45 yıllık hayal projede ışık göründü - Son Dakika

Zonguldak'ta 45 yıllık hayal projede ışık göründü

ZONGULDAK'ta kent trafiğini rahatlatması amacıyla 1975 yılında planlanan ancak 2013 yılında temelleri atılan Mithatpaşa Tünelleri inşaatında ışık göründü. Çift taraftan tünel açma çalışmalarının devam ettiği tünellerde son kepçe dokunuşu 'Işık Göründü Töreni' ile gerçekleştirildi. ?

Karayolları 15'inci Bölge Müdürlüğü tarafından Işık Göründü Töreni ile son delik açıldı. Törene Vali Tutulmaz'ın yanı sıra Karayolları 15'inci Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

30 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA DÜŞECEK

Tünellerle birlikte 30 dakikalık ilçe yolu 5 dakikaya inerken aşırı yoğunluk yaşanan ve kentin tek işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'nin de trafik yoğunluğunun önemli derecede azalması hedefleniyor. Tünellerin ayrıca tamamlandığında Türkiye'nin en büyük endüstri bölgeleri arasında yer alacak olan Filyos Projesi'ne de ulaşımı kolaylaştıracak. Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa Tüneli 1 ve 2'nin temeli, 2 Ağustos 2013'te dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından atılmıştı. Mithatpaşa Mahallesi ve Yeşil Mahalle arasındaki güzergahta gidiş ve geliş şeklinde yan yana inşa edilen bin 860'şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar, hızla sürüyor. Tünel inşaatı, Karayolları 15'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 'yapımı öncelikli birinci proje' kapsamına alınmasının ardından hız kazanmıştı. Mithatpaşa Tünelleri'nin hizmete alınmasıyla birlikte Zonguldak- Kilimli arasındaki 10.8 kilometrelik yol, 5.7 kilometreye, yolculuk süresi ise 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek.

VALİ MUSTAFA TUTULMAZ: YÜZDE 80'LİK BÖLÜM TAMAMLANDI

Tünellerde tüplerin delinmesinde sona gelinirken bugün Karayolları 15'inci Bölge Müdürlüğü tarafından Işık Göründü Töreni ile son delik açıldı. Tünele aracıyla giren Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Bulunduğumuz tünel ilimizin makus talihinin değişmesinde meyil taşıyacak tünellerden birisidir. Çünkü Batı Karadeniz'i bağlayan, Bolu'dan geçen ve batı da ise İstanbul'a kadar uzanan geniş sahil yolunun önemli parçalarından birisidir. Zonguldak'ta hem trafiği kolaylaştırmak açısından hem de Filyos Vadi Projesi'ne uzanacak olan yol için önemli alanlardan birisidir. Bunun için mutluyuz. Işık göründü demek artık bu işin yüzde 80'lik bölümünün tamamlandığı demektir. Yüzde 20'lik bölümü ise inşallah en kısa sürede tamamlanacaktır. 2010'lu yıllardan bu yana vatandaşımızın nezlinde 'Acaba bu iş olmuyor mu" diye bir karamsarlık oluştu. Geçen yıl pandemi ortaya çıktı, kazı aşamasında yaşanan sıkıntılar, ihale sürecinde yaşanan sıkıntılar derken vatandaşlarımızda bir moral bozukluğu oluştu." dedi.

'EN KISA SÜREDE ARAÇLARIMIZLA GEÇİP YOLU AÇACAĞIZ'

İlin canlanması ve ekonomik aktivitelerin artmasında yolların önemli olduğuna değinen Vali Mustafa Tutulmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz Işık Göründü Töreni ile inşallah bu işin bitme aşamasına geldiğini vatandaşlarımıza göstermiş olacağız. Bunun devamı gelmesi gerekiyor. Filyos Bölgesi'nde birinci aşama tamamlanmak üzere. Filyos'ta endüstri bölgeleri kurulduğunda ilimize önemli şekilde fayda sağlayacaktır. İşsizliğin giderilmesinde, ilin yeniden canlanmasında, ekonomik aktivitelerin artmasında bu yollar önemlidir. Bu yollar kolay yapılmıyor. Zonguldak'ta bütün yol neredeyse yol kazma şeklinde. Açıkta yol yok, açıkta alanlara da viyadükler yapmamız gerekiyor. Karadeniz Bölgesi'nde yol yapmak gerçekten kolay değil. Azimle, kararlılıkla, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve halkımızın isteği ile önce Kilimli, ardından Filyos ve Bartın'a bağlanarak ulaşımda transit bir yol haline gelecektir. Güzel bir hizmet, inşallah en kısa sürede araçlarımızla geçerek bu yolu açmış olacağız? dedi.

2021 YILININ SONUNDA ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILACAK

Törende Vali Tutulmaz'ın konuşmasının ardından tünelin son delik delme işlemi iş makinası ile yapıldı. Işığın görünmesinin ardından tünel çalışanları tarafından açılan Türk Bayrağı Vali Mustafa Tutulmaz'a teslim edildi. 1975 yılında dönemin Zonguldak Belediye Başkanı Hüseyin Öztek'in gündeme getirdiği, ancak yapılamayan Mithatpaşa Tünelleri'nde, 45 yıl sonra açılan son delik ile ışık göründü. Tünellerin 2021 yılı sonuna kadar araç trafiğine açılacağı öğrenildi.