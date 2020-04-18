Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Zonguldak'ta bu haftasonu 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saatler gece 00.00'ı gösterdiğinde sokaklarda sessizlik hakim oldu.



İçişleri Bakanlığı tarafından haftasonu 48 saatlik süre boyunca sokağa çıkma kısıtlaması için genelge yayımlandı. Yayımlanan genelge doğrultusunda saatler 00.00'ı gösterdiği andan itibaren kısıtlama başladı. İl Pandemi Kurulunca alınan karar doğrultusunda marketler ve büfeler 22.00 itibariyle kapatıldı. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen kısıtlama kapsamında ekmek üretiminin yapıldığı fırınların yanı sıra genelge kapsamında istisna sayılanlar kısıtlamadan muaf tutulacak.



Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ise idari para cezası uygulanacak. Öte yandan kısıtlama öncesi yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymayan 30 kişiye 67 bin 190 TL, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 10 kişiye 25 bin 984 TL, yüzde 50 kuralına uymayan 4 otobüse de bin 568 olmak üzere toplam 94 bin 742 TL idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK