Zonguldak'ta 5 ayrı işyerini soyan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 5 ayrı işyerini soyan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

11.04.2022 12:50
Zonguldak'ta 5 ayrı işyerini soyan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Zonguldak'ta 5 ayrı işyeri ve otodan hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta 5 ayrı işyeri ve otodan hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre İl merkezinde meydana gelen ve 5 ayrı işyeri ve otodan kablo, bakır, darbeli matkap gibi malzemeleri çaldıkları tespit edilen Ö.Ç. (17), S.C. (39) ve İ. A. (36) adlı şüpheli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ. A. (36) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli Ö.Ç. (17) ve S.C. (39) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olaylarında çalınan malzemeler yapılan aramalar sonucu ele geçirilerek işyeri sahibi olan vatandaşlara teslim edildi. - ZONGULDAK

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Hırsızlık, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta 5 ayrı işyerini soyan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 5 ayrı işyerini soyan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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