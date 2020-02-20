Zonguldak'ta 5 kilo kubar esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta 5 kilo kubar esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta 5 kilo kubar esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

7 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kg kubar esrar ile yakalanan 2 kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta 5 kilo kubar esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kg kubar esrar ile yakalanan 2 kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kilimli ilçesi Ayiçi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kilimli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığınca operasyon yapılmıştı. Yapılan operasyonda H.Y. (68) ve H.Y. (42) isimli şahıslar gözaltına alınmış ve şahısların evlerinde yapılan arama sonucunda 5 kg kubar esrar, 200 gr kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve bin 305 TL para ele geçirilmişti. Jandarmadaki işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen H.Y. ve H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Kilimli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:21 Kaynak: İHA
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