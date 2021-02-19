Zonguldak'ta 52 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Zonguldak'ta 52 köy yolu ulaşıma kapandı
19.02.2021 11:21
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı.
Zonguldak'ta dün gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, dün gece etkili olan kar yağışı sonrası merkezde 4, Alaplı'da 4 Çaycuma'da 4, Devrek'te 33, Kozlu'da 6 ve Kilimli'de 1 olmak üzere toplam 52 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. - ZONGULDAK
Son Dakika 13 yaşındaki erkek çocuğu, kendisine cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı sokak ortasında kovaladı Süleyman Soylu, Gara şehitleri için söylenen "misafir" yalanını çürüttü: Doğrudan işkence yaptılar Gara operasyonu bardağı taşırdı! AK Partili Çelik'ten kanal kanal gezen uzmanlara çok sert uyarı Rekor bedelle Galatasaray'dan, Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı henüz forma şansı bulamadı Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı En fazla vaka görülen 4. il olan Giresun'da yeni tedbirler devreye girdi: Cenaze anonsları bile yapılmayacak Tapulu arsasından geçen yolu kapattı, kalp krizi geçiren hastaya ambulans ulaşamadı Hareketli gece! Müşteriyi rahatsız eden koku, taksicinin uyuşturucu düzeneğini ele verdi