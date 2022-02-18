Üye Girişi
Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede - Son Dakika

Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede

18.02.2022 09:23
Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Zonguldak'ta polis eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıkları belirlenen FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları belirlenen 2'si kadın 6 kişi Adliye'ye sevk edildi.

Zonguldak'ta polis eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıkları belirlenen FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları belirlenen 2'si kadın 6 kişi Adliye'ye sevk edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki polislerin eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıkları, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen 11 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Tekirdağ illeri ile Alaplı, Kdz. Ereğli ve Devrek ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yeni doğum yapması nedeniyle işlemleri askıya alınırken, soruşturma kapsamındaki 2 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli; polis eşliğine sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede
Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede
Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede
Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede

YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Zonguldak, ByLock, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:23 Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler herkesi mest etti!
09:18 Hakim dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu oyunculuğuyla mest etti
09:15 Yunanistan'da gemide korkutan yangın! Kaptan yolcuların derhal gemiyi terk etmesini istedi
09:12 Ferdi Kadıoğlu'na yöneltilen soruda , "Sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin" sorusuna: Menajerim görüşmelerle ilgileniyor
09:06 16 yaşındaki Sıla'yı ölüme götüren "uygunsuz fotoğraf" detayı! Her şey o görüntüyle başladı!
09:03 Tatlıtuğ çiftinin huzuru kalmadı, tehditler devam etti: Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım
02:59 Ecel kaldırımda geldi! Bir anda olduğu yere yığıldı
03:40 Motosiklet sürücüsü affetti ama Trafik Denetleme Müdürlüğü affetmedi! Testereli sürücünün ehliyeti alındı
08:47 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Cemre öğrendiği sırrı Fırat'a açıklayabilecek mi?
08:22 Seçime bir kala gözler onlarda! 5 araştırma şirketine göre hangi parti, kaç oy alacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 09:34:32. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement