Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü, güzel havanın keyfini çıkardı - Son Dakika

Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü, güzel havanın keyfini çıkardı

ZONGULDAK'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 4 saatlik sokağa çıkma izniyle park ve sahillere giderek güzel havada gezdi.

Kentin en işlek caddesi Gazipaşa başta olmak üzere, sahil yürüyüş yolu ve birçok noktada 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkacak olmalarından dolayı park ve banklar, belediyeler tarafından dün dezenfekte edildi. Sokağa çıkıp dolaşmayı özleyen 65 yaş üstü vatandaşlar, sıcak havayı fırsat bilerek sokağa çıktı. Gazipaşa Caddesi ve sahil yürüyüş yolunda bankalarda oturan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı. Uygulamadan memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, tedbirleri aksatmayacaklarını söyledi.

ALAPLI'DA SAHİLLER DOLDU

Alaplı'da sokağa çıkan 65 yaş üzeri vatandaşlar, sahil yürüyüş parkı ve ilçe merkezinde gezerek güzel havanın keyfini sürdü. Vatandaşların sosyal mesafeyi koruyarak gezmesi dikkat çekti. 66 yaşındaki Mehmet Altay, koronavirüs nedeniyle 2 aydır evden çıkmadığını temiz havanın kendisine iyi geldiğini söyledi.