Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ikametlerinden ayrılmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile ihtiyaç sahibi ailelerin evine yemek servisi yapılıyor.

Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ikametlerinden ayrılmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile ihtiyaç sahibi ailelerin evine yemek servisi yapılıyor.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, düzenlediği basın toplantısında, belediye mutfağında hazırlanan yemeklerin ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar hijyenik ortamda sefer taslarıyla götürüldüğünü söyledi.

Belediyenin koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde ciddi tedbirler aldığını, dezenfeksiyon çalışmalarının pek çok noktada kararlılıkla sürdürdüğünü anlatan Posbıyık, "Toplam 6 ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pazar yerleri, okullar, hastaneler, otobüsler, iş yerleri, halkın yoğun olarak kullandığı alanlar sürekli dezenfeksiyondan geçiriliyor. Halkın sağlığı için ekiplerimiz gece gündüz elinden gelen çabayı gösteriyor." diye konuştu.

Posbıyık, virüsün yayılmasının önüne geçilmesi için özellikle risk grubu oluşturan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"65 yaş ve üstü evlerinde bekleyen vatandaşlarımız var. Bunların bir bölümünün ihtiyaç sahibi insanlar olduğunu da biliyoruz, yardıma ihtiyaçları var. Bugün itibarıyla 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi insanların, sosyal birimlerimiz tek tek tespitlerine başladı. Onlara yemek götürüyoruz. İlçede bir tek insanın aç, ekmeksiz kalmasına izin vermeden tüm ekiplerimizle evlere sıcak AŞ göndermeye devam edeceğiz. Bu sayı katlansa da büyüse de diğer masraflardan fedakarlık yapacağız. Bu konuda çok kararlıyız."

Koronavirüs nedeniyle bazı iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığını, bu süreçte hangi yaş grubundan olursa olsun işsiz kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara da bu hizmeti sunacaklarını dile getiren Posbıyık, "Bu insanın da evine yemek göndereceğiz. Çoluk çocuğunu yoksul bırakmayacağız. Sadece 65 yaş ve üstünün değil, aynı zamanda ihtiyaç sahibi işsiz kalan insanlarımıza da sosyal sorumluluk görevlerimizi yerine getireceğiz. Sınırsız bir görev yapacağız. Ereğli'de çok güçlü kuruluşlar, iş adamlarımız var, vicdanen onlar da katkı sağlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Halil Posbıyık, Koronavirüs, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:52 Kaynak: AA

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