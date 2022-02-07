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Zonguldak'ta 7 bin 800 öğretmen ve 100 bin öğrenciyle ikinci dönem başladı - Son Dakika

Zonguldak'ta 7 bin 800 öğretmen ve 100 bin öğrenciyle ikinci dönem başladı

07.02.2022 13:49

Zonguldak'ta 7 bin 800 öğretmen ve 100 bin öğrenciyle ikinci dönem başladı ZONGULDAK Zonguldak'ta eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün itibariyle başladı.

Zonguldak'ta 7 bin 800 öğretmen ve 100 bin öğrenciyle ikinci dönem başladı

ZONGULDAK Zonguldak'ta eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün itibariyle başladı. Öğrenciler tatil sonrası okulun yolunu tuttu. İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, bugün başlayan iki dönemde 7 bin 800 öğretmen ve 100 bin öğrencinin ders başı yaptığını açıkladı.

21 Ocak günü kentte eğitim-öğretim gören öğrenciler 1. kanaat dönemini tamamlayarak tatile girdi. Tatilin uzayıp uzamayacağı tartışmaları sürerken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Zonguldak ziyaretinde 7 Şubat itibariyle ikinci dönemin başlayacağını açıklamıştı. Bugün itibariyle Covid-19 tedbirleriyle birlikte ikinci dönem başladı. Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren okula gelerek ders başı yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da 100 bin öğrencinin ders başı yaptığını açıkladı. Aldoğan, bütün okullarda eksik öğretmen olmadığını ve eksik branşlarda gerekli görevlendirmelerin yapıldığını ifade etti.

"Öğrencilere kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğrencilere kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyerek, "Bugün hepimiz çok heyecanlıyız. Çoksa mutluyuz. Öğrencilerimize kavuştuk tekrar. Zonguldak'ta yaklaşık 7 bin 800 öğretmen 100 bin öğrencimizle bugün ders başı yapıldı. 15 gün arada biz hiç durmadık zaten. 15 gün arada biz hiç durmadık zaten. Onları çok özledik. Onların İçin en iyisini hazırlamak adına okulların fiziki yapılarını eşiklerini tamamlama adına çalışmalarımız devam ediyor. Bugün itibariyle okullardan gelen dönüşlerde sevgili yavrularımız da gençlerimiz de çok özlemişler. Okullarımızda öğrencilerimiz öğretmenlerimiz sorunsuz olarak başladı. İnşallah hiç kesintisiz olarak da bütün önlemlerimizi alarak maske mesafe hijyen bundan tavizimiz zaten yok" diye konuştu.

"Öğretmenlerimizin hepsi ikinci doz aşılarını oldu"

Öğretmenlerin ikinci doz aşılarını olduklarını ifade eden Aldoğan, "Aşılama oranımız da çok yüksek. Öğretmenlerimizin tamamı ikinci doz aşılarını yaptılar. Üçüncü dozlar da yapılıyor. Gençlerimiz de lise öğrencilerimiz yaptığımız kampanyaya destek verdi. İl sağlık müdürlüğümüzle ortaklaşa kampanya yapmıştık. Bu çerçeve olarak okullara ulaşabilir olmak adına aşı çadırı dedik. Okullara otobüslerimizi getirdik. Açılarımızı tamamladık. Mutlu bir nesil için Zonguldak'ımızın gençleri hak ettikleri ortam da ikinci sobamı huzurla sağlıkla tamamlayabilmek. Öğretmen eksiğimiz yok. Tüm okullarımız da tüm branşlar da öğretmenlerimiz görevlendirmelerimiz tamamlandı. Eksik branşlarda öğretmenler tamamlandı. Ara tatilde sevgili öğretmenlerimiz dinlenme imkanları oldu. Taze enerjileriyle bugün başladılar. Geziyoruz öğleden sonra Kilimli'ye geçiyoruz. Yine saha da bugün öğleden sonra merkezde ki okulları gezeceğiz. Kavuşmanın heyecanını yaşayacağız" diye konuştu.

Zonguldak'ta 7 bin 800 öğretmen ve 100 bin öğrenciyle ikinci dönem başladı
Zonguldak'ta 7 bin 800 öğretmen ve 100 bin öğrenciyle ikinci dönem başladı
Zonguldak'ta 7 bin 800 öğretmen ve 100 bin öğrenciyle ikinci dönem başladı

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milli eğitim bakanlığı, Züleyha Aldoğan, Zonguldak, Öğretmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 7 bin 800 öğretmen ve 100 bin öğrenciyle ikinci dönem başladı - Son Dakika


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