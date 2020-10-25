Zonguldak'ta 7 gün 7 konu 7 denetim - Son Dakika

Zonguldak'ta ekiplerce 7 gün 7 konu 7 denetim kapsamında kamuya açık alanlar denetlendi.

Zonguldak'ta 7 gün 7 konu 7 denetim kapsamında kamuya açık alanlarda denetimg erçekleştirildi. Cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerleri ve sahillerde yapılan denetimlere 51 ekip katıldı. 166 personelle 139 yer denetlendi. 152 işyeri denetlendi.

Denetimlerde herhangi bir idari ceza uygulanmadı. - ZONGULDAK