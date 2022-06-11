ZONGULDAK - 7 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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ZONGULDAK - 7 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı

11.06.2022 15:50

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 iş yerinin camını kıran kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 iş yerinin camını kıran kişi gözaltına alındı.

Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi ile Devrim Bulvarı'nda bir kişi, kapalı oldukları sırada 7 iş yerinin camını yerden aldığı taşlarla kırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Şüpheli Ü.K. (20), Orhanlar Mahallesi Bozhane mevkisinde yakalandı.

Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK - 7 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı
ZONGULDAK - 7 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı
ZONGULDAK - 7 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı
ZONGULDAK - 7 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı
ZONGULDAK - 7 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı
ZONGULDAK - 7 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - 7 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZONGULDAK - 7 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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