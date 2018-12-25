Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 7 Yıldır Aranan Şüpheliler Tutuklandı

Zonguldak'ta 7 Yıldır Aranan Şüpheliler Tutuklandı

1 saat önce

Zonguldak'ta, çeşitli suçlamalardan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta 7 Yıldır Aranan Şüpheliler Tutuklandı, System.String[]
Zonguldak'ta, çeşitli suçlamalardan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NARKOTİM) ekipleri, Üzülmez bölgesinde "şok uygulaması" gerçekleştirdi.

Ekipler yaptıkları uygulamada, uyuşturucu ticareti, yağma ve hakaret suçlamalarıyla arandığı tespit edilen A.E. ve M.M'yi gözaltına aldı.

7 yıldır aranan ve il dışından geldikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:39 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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