Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesine giden Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tünelinde meydana geldi. Batuhan Şen yönetimindeki 54 AFJ 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. 71 metre fren izi ölçülen kazada, otomobil önce servis yolu duvarına ardından da tünelin yan duvarına çarparak 21 metre boyunca takla attı. Kaza sırasında sürücü Şen araçtan fırlarken, otomobilin motor bloğu, arka koltuğu ve çeşitli parçaları da yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yol kenarında yatan yaralı sürücüye ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Şen, Atatürk Devlet Hastanesi 'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Teoman Duralı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tünelde takla atan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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