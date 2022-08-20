Tünelde takla atan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Tünelde takla atan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı

20.08.2022 23:11
Tünelde takla atan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı

ZONGULDAK'ta, 71 metre savrulduktan sonra tünelin duvarlarına çarparak taklalar atan otomobilin sürücüsü Batuhan Şen (26), araçtan fırlayarak ağır yaralandı.

ZONGULDAK'ta, 71 metre savrulduktan sonra tünelin duvarlarına çarparak taklalar atan otomobilin sürücüsü Batuhan Şen (26), araçtan fırlayarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesine giden Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tünelinde meydana geldi. Batuhan Şen yönetimindeki 54 AFJ 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. 71 metre fren izi ölçülen kazada, otomobil önce servis yolu duvarına ardından da tünelin yan duvarına çarparak 21 metre boyunca takla attı. Kaza sırasında sürücü Şen araçtan fırlarken, otomobilin motor bloğu, arka koltuğu ve çeşitli parçaları da yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yol kenarında yatan yaralı sürücüye ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Şen, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Zonguldak'ta otomobil tünelde kaldırıma çarptı: 1 ağır yaralı Zonguldak'ta otomobil tünelde kaldırıma çarptı: 1 ağır yaralı
Kaynak: DHA

Teoman Duralı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tünelde takla atan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tünelde takla atan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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