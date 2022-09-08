Zonguldak'ta yaşanan "kesik baş" cinayetinde yeni detaylar gün yüzüne çıktı: Sıcak havada soba yakarak delilleri yok etmiş

Geçen yıl 21 Kasım günü Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde Türkiye Taşkömürü Kurumunda çalıştıktan sonra emekli olan 71 yaşındaki maden işçisi Mustafa Keleş, ineklerini otlatmak üzere ormanlık araziye gitti. Keleş'in başı olmayan cesedi ile karşılaşan çoban durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Mustafa Keleş'in başının balta olduğu düşünülen kesici bir aletle kesilerek vücudundan ayrıldığını tespit etti.

Keleş'in başı cesedinin yanında bulunamayınca çevrede geniş çaplı çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaparken, diğer özel ekipler çevrede kayıp başı arama çalışmasını sürdürdü. Araziyi arayan ekipler kesilmiş başı 300 metre uzakta toprağa gömülmüş halde buldu. Köyün giriş ve çıkışları kapatılarak, köy sakinlerinden alınan DNA örnekleri kriminal incelemeye gönderildi. Alınan deliller ve ulaşılan bilgiler doğrultusunda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Geçtiğimiz mayıs ayında gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim K. adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İZİ GİZLEMEK İÇİN KASKET KULLANMIŞ

Elde edilen bilgiler ve deliller ışığında önceki gün yeniden gözaltına alınan İbrahim K., jandarmada susma hakkını kullandı. Ancak olay günü vahşetin yaşandığı ormanlık alana küfe ve baltayla giden İbrahim K.'nın odun kesmeden boş bir şekilde geri döndüğü ortaya çıktı. Başındaki yara izi için de önce evde başını çarptığını, daha sonra bahçede yaralandığını söyleyen şüphelinin izini gizlemek için sıklıkla kasket kullandığı öne sürüldü.

KIYAFET DETAYI ELE VERDİ

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda telefonları inceleyen jandarma dedektifleri, şüphelinin olaydan bir gün önce çekilen fotoğrafını buldu. Ekiplerin fotoğraftaki kıyafetini istediği şüpheli İbrahim K., böyle bir kıyafetinin olmadığını söyledi. Daha sonra ekiplere farklı bir kıyafet teslim eden şüpheli, kıyafetin fotoğraftakiyle aynı olmadığının ortaya çıkması üzerine bahse konu kıyafeti kirlendiği gerekçesiyle sobada yaktığını söyledi. Çelişkili ifadeleriyle tüm dikkatleri üzerine toplayan İbrahim K.'nın olay günü hava sıcaklığının normal seyretmesine rağmen evinde soba yaktığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan İbrahim K., dün akşam sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartlarının yetersiz olabileceği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.