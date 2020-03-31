Zonguldak'ta 768 adet 1 litrelik sahte dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında bir depoda 768 adet 1 litrelik sahte dezenfektan ele geçirildi. Ele geçirilen dezenfektanların Sağlık Bakanlığı onayının bulunmadığı ortaya çıktı.



Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ş.T.'nin (40) Ankara'dan temin ettiği el ve cilt dezenfektanlarını Zonguldak il ve ilçelerinde piyasaya süreceği bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler Kdz. Ereğli ilçesindeki bir depoya baskın düzenledi. Yapılan aramada birer litrelik 768 adet sahte el ve cilt dezenfektanı ele geçirildi. Dezenfektanların Sağlık Bakanlığı onayının bulunmadığı öğrenildi.



Cumhuriyet Savcısının talimatı ile S.T., S.Y. (40) ve E.Y. (47) üç şüpheli hakkında T.C.K.'nın 193. maddesi "Zehirli Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Operasyonların aralıksız devam edeceği vatandaşların sağlığını etkileyebilecek durumlara izin verilmeyeceği öğrenilirken vatandaşların 112 ve 156 nolu hatları aramaları istendi. - ZONGULDAK