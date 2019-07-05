Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede
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Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede

1 saat önce

ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede, System.String[]
ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütünün haberleşme sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün  Zonguldak merkezli Yozgat, Ankara ve Kayseri'de düzenlediği operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı. 
Zonguldak'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:07 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
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