Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede
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ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:07 Kaynak: DHA
ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı
, terör örgütünün haberleşme sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, önceki gün Zonguldak
merkezli Yozgat
, Ankara
ve Kayseri
'de düzenlediği operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zonguldak'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
- Zonguldak
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