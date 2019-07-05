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Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede

1 saat önce

Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyedeZonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede
Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütünün haberleşme sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Zonguldak merkezli Yozgat, Ankara ve Kayseri'de düzenlediği operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zonguldak'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:21 Kaynak: DHA
zonguldak, Güncel
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