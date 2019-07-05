Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede (2)
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Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

23 dakika önce

SERBEST KALDILARZonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede (2), System.String[]

SERBEST KALDILAR
Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 'Etkin pişmanlık'tan yararlanan 8 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:09 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
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