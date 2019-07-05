Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede (2)
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SERBEST KALDILARZonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:09 Kaynak: DHA
SERBEST KALDILAR
Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 'Etkin pişmanlık'tan yararlanan 8 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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