Zonguldak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika

Zonguldak'ta, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla konvoy düzenlendi.
Kadın Platformu İl Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte Fener Mahallesi'nde araçların süslenmesinin ardından kentte tur atıldı.
Kadın Platformu İl Temsilcisi Eylem Kabarık, gazetecilere, 8 Mart'ın, dünya kadınlarının birlik, beraberlik ve mücadele günü olduğunu söyledi.
Kadınların sorunlarına dikkat çekmek istediklerini belirten Kabarık, bunları biraz daha duyurabilmek için konvoy düzenlemeye karar verdiklerini ifade etti.
Kaynak: AA
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