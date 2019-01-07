Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 80 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Zonguldak'ta 80 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Zonguldak'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 80 köy yolu için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta 80 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Zonguldak'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 80 köy yolu için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta il genelinde etkili olan kar yağışı devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken İl Özel İdaresine bağlı ekipler de ulaşım sağlanamayan köylerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürüyor. Geceden başlayan kar yağışı nedeniyle 80 köy ulaşıma kapandı.

Öte yandan Zonguldak Ankara ve Zonguldak İstanbul karayolunda yoğun kar yağışı devam ediyor. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman durma noktasına gelen karayollarındaki ulaşım ekiplerin çalışmalarıyla yeniden açılıyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

Kar, Zonguldak, Güncel
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