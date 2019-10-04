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Zonguldak'ta 9 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 9 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta 9 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 9 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen Eyüp K.'nin (57), Kepez Mahallesi Ali Paşa Sokak'taki ikametine geleceğini ihbarını aldı.


Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyonda Eyüp K'yi gözaltına aldı.


Öte yandan evde bulunan 55 yaşındaki Ahmet G.'nin de 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.


İkamette yapılan aramalarda 3 tabanca, yaklaşık 250 mermi, bıçak ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi.


Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Eyüp K. tutuklandı, Ahmet G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak, Kepez, Eyüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:08 Kaynak: AA
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