Zonguldak'ta, 9 fetö şüphelisi adliyede (2)

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta FETÖ soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden F.K., S.S., H.Ç., Y.K., Ş.A. ve Z.E., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.