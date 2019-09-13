Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta, 9 fetö şüphelisi adliyede (2)
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Zonguldak'ta, 9 fetö şüphelisi adliyede (2)

1 saat önce

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIZonguldak'ta FETÖ soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zonguldak'ta, 9 fetö şüphelisi adliyede (2), System.String[]

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ta FETÖ soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden F.K., S.S., H.Ç., Y.K., Ş.A. ve Z.E., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:10 Kaynak: DHA
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