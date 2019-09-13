Zonguldak'ta, 9 fetö şüphelisi adliyede (2)
1 saat önce
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIZonguldak'ta FETÖ soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:10 Kaynak: DHA
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ta FETÖ soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden F.K., S.S., H.Ç., Y.K., Ş.A. ve Z.E., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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