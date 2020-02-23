Zonguldak'ta, 9 kişinin oturduğu binaya 'heyelan' tahliyesi - Son Dakika

ZONGULDAK'ın merkez Mithatpaşa Mahallesi'nde, 9 kişinin oturduğu 3 katlı bina, caddede meydana gelen heyelan nedeniyle AFAD ekiplerince geçici olarak boşaltıldı.

Merkez Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'nde, dün, yoğun yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası 9 kişilik 3 ailenin yaşadığı 3 katlı binada hasar oluştu. AFAD ve Zonguldak Belediyesi ekipleri, heyelan alanında incelemelerde bulundu. Bunun üzerine bina, geçici olarak boşaltıldı. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, toprak kaymasının devam ettiğini söyledi. Binayı geçici olarak tahliye ettiklerini belirten Güngör, "Yağan yağmurlarla birlikte Mithatpaşa Mahallesi'nde küçük bir heyelan oluştu. 3 katlı ve 9 kişinin yaşadığı evle ilgili hem belediyeye yazı yazacağız. Heyelan devam ediyor. Tedbirleri aldıktan sonra aile tekrar evlerine dönebilecek" dedi.