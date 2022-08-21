Edinilen bilgiye göre olay saat 06.30 sıralarında Çaydamar Mahallesi Kokaksu mevkisinde yaşandı. Geçen yıl eşini kaybettiği ve yalnız yaşadığı öğrenilen 90 yaşındaki Ömer Güngör 'ün evinde yangın çıktı. Sobadaki kağıtları tutuşturmak istediği iddiasıyla çıkan yangın etrafı sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yangının kontrol altına alınmasının ardından Güngör'e ilk müdahaleyi yaptı. Yaşlı adamın sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangın söndürülürken jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kardeşler Köyü'ne giden yol yangın sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Yaşlı adamın yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

Kaynak: İHA

Ömer Güngör, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 90 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

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