Zonguldak'ta AA'nın 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta AA'nın 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı

06.04.2022 13:46
Zonguldak'ta AA'nın 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Alan, mesajında, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "AA'nın özverili hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.

Yılmaz da Milli Mücadelenin devam ettiği süreçte, ülkenin bağımsızlık mücadelesini, millete ve tüm dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal tarafından kurulan Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

GMİS Genel Başkanı Yeşil ise AA'nın habercilik alanında öncü bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, mesajında "Yönetimi ve emekçileriyle birlikte Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyerek kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getiren AA, kurulduğu günden bugüne sadece tarihe not düşmekle kalmamış, cumhuriyet tarihimize de ışık tutmuştur." ifadelerine yer verdi.

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Adıyaman Valisi Çuhadar, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Adıyaman Valisi Çuhadar, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Zonguldak Valisi Tutulmaz, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Zonguldak Valisi Tutulmaz, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ömer Selim Alan, Zonguldak, Milli, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta AA'nın 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta AA'nın 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika
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