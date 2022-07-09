Zonguldak'ta acemi kasaplar hastanelik oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta acemi kasaplar hastanelik oldu

09.07.2022 12:51
Zonguldak'ta acemi kasaplar hastanelik oldu

Zonguldak'ta bayramın ilk dakikalarından itibaren kurban kesmek isteyen acemi kasaplar hastanelik oldu.

Zonguldak'ta bayramın ilk dakikalarından itibaren kurban kesmek isteyen acemi kasaplar hastanelik oldu.

Kurban Bayramı sabahı vatandaşlar kurban kesmek için hazırlıklarını tamamladı. Kasaplar kurbanları kesti. Bazı acemi kasaplar ise kurbanlık yerine kendilerini kesti. Elleri ve kollarından bıçak darbeleri alan kasaplar hastanelere koştu. Bir acemi kasap ise kurban kesilirken ayağından yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne gelen acemi kasaplara burada ilk müdahaleleri yapıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta acemi kasaplar hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta acemi kasaplar hastanelik oldu - Son Dakika
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