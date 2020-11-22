Son dakika haberi! Bu sefer suçluları yakalamak için değil sınava girecek adayların geleceği için gaza bastılar - Son Dakika

- Bu sefer suçluları yakalamak için değil sınava girecek adayların geleceği için gaza bastılar

Polis ekibi, KPSS'ye geç kalan öğrenciyi sınav yerine işte böyle yetiştirdi

SAKARYA - Yurt genelinde uygulanan KPSS ortaöğretim sınavı kapsamında her ilde olduğu gibi Sakarya'da da sınava girecek adaylar korona virüs tedbirlerince sınav salonlarına alındı. Kapıların kapanmasına dakikalar kala ise sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu.

ÖSYM tarafından 22 Kasım Pazar günü uygulanan KPSS ortaöğretim sınavı saat 10.15'te yurt genelinde başladı. 130 dakika sürecek olan 2020 KPSS ortaöğretim sınavında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.

Sınava girecekleri binalara gelen adaylar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları doğrultusunda güvenlik kontrolünde üstleri arandıktan sonra sınavın yapılacağı salonlara yönlendirildi. İçişleri Bakanlığınca 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sınava girecek olan adayların yanında yalnızca refakat edebilecek bir yakını sınav binalarına geldi.

Sakarya'da sınava gelirken kimlik ve sınava giriş belgelerini unutan üniversite adayların yardımına polis ekipleri koştu. Kimliğini unutarak sınava geç kalan bir adayın ise yardımına polis ekipleri koştu. Sınavlarına geç kalan öğrenciler, heyecan dolu dakikalar sonrasında polis ekipleri yardımıyla okullarına yetiştirildi.