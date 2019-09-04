Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta adli yıl açılış kokteyli gerçekleşti
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Zonguldak'ta adli yıl açılış kokteyli gerçekleşti

9 saat önce

Zonguldak'ta yeni adli yılın açılması nedeniyle Maden Mühendisleri Cemiyeti'nde Zonguldak Baro Başkanı Özel Eroğlu ve yönetim kurulu tarafından kokteyl düzenlendi.

Zonguldak'ta adli yıl açılış kokteyli gerçekleşti, System.String[]

Zonguldak'ta yeni adli yılın açılması nedeniyle Maden Mühendisleri Cemiyeti'nde Zonguldak Baro Başkanı Özel Eroğlu ve yönetim kurulu tarafından kokteyl düzenlendi.


Kokteyle, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı H. Hakan Yağız, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, Baro disiplin kurulu başkanı Av. Şenol Köktürk,, Avukatlar, ZGC Başkanı Derya Akbıyık katıldı.


Gecede, Samsun'da düzenlenen Avukatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Oyunlarında Bayanlar Tenis Kategorisinde 2.olan Av. Nüket Kara' ya, Baro Başkanı Av. Özel Eroğlu tarafından kupası takdim edildi. Başkan Eroğlu gecede yaptığı konuşmada, avukatlarının sorunlarından, sıkıntılarından, ve gelişmelerden de kısaca bahsetti.


Eroğlu, yeni yasama yılında yeni mezun olacak avukatların mesleki yeterlilik belgesi istenmesi, yargı reformu ile ilgili gelişmeler, devlet hukuk sınavı ile ilgili bilgilendirme, önümüzdeki günlerde yapılacak seminerler, yeni hizmet binasının ruhsatının çıkacağını, inşaatında başlayacağı müjdesini verdi.


Adli yıl açılış kokteyli yapılan sohbet, karşılıklı fikir alışverişleri ve samimi diyaloglarla sona erdi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 02:41 Kaynak: İHA
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