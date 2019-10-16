Zonguldak'ta afet bilinci eğitimi

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi ve İl AFAD Müdürlüğü iş birliğinde Genç Kızılay Kulübü gönüllülerine afet bilinci eğitimi verildi.



İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Başkanı Aydın Ergenç ve Genç Kızılay Kulübü gönüllüleri katıldı.



Ergenç, burada yaptığı konuşmada, eğitimin 2 gün süreceğini belirterek, "Yaklaşık 200 genç gönüllülerimizi bu konuda bilinçlendireceğiz. Afet hem bedeni hem de maddi olarak insanlara zarar veren bir durumdur." dedi.



Programda gönüllülere afet bilinci, yangın ve deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.