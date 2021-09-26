Zonguldak'ta ağabeyi ve yengesini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde silahlı kavgada ağabeyi ve yengesini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Saltukova beldesi Düz Mahallesi'nde önceki gün çıkan kavgada ağabeyi M.Ö. ile yengesi A.Ö'yü silahla vurarak yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli A.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
M.Ö. ile A.Ö'nün Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.
Kaynak: AA
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