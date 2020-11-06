Son dakika haber! Ağacın taksinin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Olayın yaşandığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu sırada durakta sıra bekleyen taksinin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı. Ağaç daha sonra ekiplerce kaldırıldı.

Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti