Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Ağaçtan Düşen Kişi Öldü

Zonguldak'ta Ağaçtan Düşen Kişi Öldü

1 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ceviz ağacını budadığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta Ağaçtan Düşen Kişi Öldü, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ceviz ağacını budadığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanbeyler köyünde ikamet eden Rıza Akman (54), arsasındaki ceviz ağacını budadığı sırada dengesini kaybederek 15 metreden düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akman'ı Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Akman, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:14 Kaynak: AA

Devrek, Zonguldak, Güncel
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