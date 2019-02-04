Zonguldak'ta Ağaçtan Düşen Kişi Öldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ceviz ağacını budadığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ceviz ağacını budadığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanbeyler köyünde ikamet eden Rıza Akman (54), arsasındaki ceviz ağacını budadığı sırada dengesini kaybederek 15 metreden düştü.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akman'ı Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Akman, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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