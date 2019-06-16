Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta ağaçtan düşen kişi öldü
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Zonguldak'ta ağaçtan düşen kişi öldü

2 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, evinin bahçesindeki ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta ağaçtan düşen kişi öldü, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, evinin bahçesindeki ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Özbağı köyü Hızarcıoğlu Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan dut ağacını kesmeye çalışan Mustafa H. (64), dengesini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa H, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mustafa H, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:12 Kaynak: AA
Özbağı, Devrek, Zonguldak, Güncel
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