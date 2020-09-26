Zonguldak'ta ağaçtan düşen kişi öldü - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet Karaoğlu (49) ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaoğlu, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Karaoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.