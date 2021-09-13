Zonguldak'ta Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı - Son Dakika

Zonguldak'ta Ahilik haftası kapsamında Valilik binası önünde tören yapıldı.

Zonguldak Esnaf Odaları Birliği ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 'Ahilik' haftası nedeniyle Valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Ticaret İl Müdürü İsmail Maden ve protokol üyeleri katıldı. Öte yandan yılın Ahisi ise 47 yıllık berber Şenol Yılmaz oldu. Valilik önünde ki program saygı duruşu İstiklal marşının okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk koyulmasının ardından sona erdi. - ZONGULDAK