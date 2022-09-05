Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Burhanoğlu köyünde yaşandı. Bir süre önce yurtdışından gelen 79 yaşındaki Hamide Demir; cezaevinde bulunan oğlunun yaşadığı evin çevre temizliğini yapmak istedi. Bahçedeki otları biçen yaşlı kadından bir süre sonra haber alınamadı. Yakınlarının ulaşamayıp ekiplere haber vermesi üzerine Hamide Demir, bahçede ölü bulundu. Bahçedeki 7 köpeğin saldırısına uğradığı öne sürülen kadının cansız bedeni yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrek'te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

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