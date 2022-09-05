Devrek'te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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Devrek'te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu

05.09.2022 23:31
Devrek'te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu

Zonguldak'ta ailesinin haber alamadığı 79 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.

Kendisinden haber alınamayan kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ailesinin haber alamadığı 79 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu. Talihsiz kadının bahçede bulunan 7 köpeğin saldırısına uğradığı öne sürülürken kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi ile belli olacak.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Burhanoğlu köyünde yaşandı. Bir süre önce yurtdışından gelen 79 yaşındaki Hamide Demir; cezaevinde bulunan oğlunun yaşadığı evin çevre temizliğini yapmak istedi. Bahçedeki otları biçen yaşlı kadından bir süre sonra haber alınamadı. Yakınlarının ulaşamayıp ekiplere haber vermesi üzerine Hamide Demir, bahçede ölü bulundu. Bahçedeki 7 köpeğin saldırısına uğradığı öne sürülen kadının cansız bedeni yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrek'te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

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