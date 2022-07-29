Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleoğlu köyünde yaşayan 83 yaşındaki Kemal İnce'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD arama kurtarma ekibi ile jandarma ekipleri köy çevresinde çalışma başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına köy sakinleri de katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak'ta 83 yaşındaki kayıp adamı arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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