Zonguldak'ta 83 yaşındaki kayıp adamı arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 83 yaşındaki kayıp adamı arama çalışması başlatıldı

29.07.2022 12:19
Zonguldak'ta 83 yaşındaki kayıp adamı arama çalışması başlatıldı

Zonguldak'ta ailesinin haber alamadığı 83 yaşındaki Kemal İnce'yi arama çalışması başlatıldı.

Zonguldak'ta ailesinin haber alamadığı 83 yaşındaki Kemal İnce'yi arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleoğlu köyünde yaşayan 83 yaşındaki Kemal İnce'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD arama kurtarma ekibi ile jandarma ekipleri köy çevresinde çalışma başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına köy sakinleri de katıldı. - ZONGULDAK

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Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor Denizde kaybolan üniversiteli Hasan Can'ı arama çalışmaları ikinci gününde Denizde kaybolan üniversiteli Hasan Can'ı arama çalışmaları ikinci gününde
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta 83 yaşındaki kayıp adamı arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 83 yaşındaki kayıp adamı arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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