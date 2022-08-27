Zonguldk'ta 13 yaşındaki Yavuz, denize kaçan topunu alırken kalp krizinden öldü - Son Dakika
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Zonguldk'ta 13 yaşındaki Yavuz, denize kaçan topunu alırken kalp krizinden öldü

27.08.2022 13:44
Zonguldk'ta 13 yaşındaki Yavuz, denize kaçan topunu alırken kalp krizinden öldü

Zonguldak'ta ailesiyle birlikte geldiği plajda denize kaçan topunu almak isteyen 13 yaşındaki Yavuz Ç., kalp krizi geçirerek denizin içinde yığıldı.

Zonguldak'ta ailesiyle birlikte geldiği plajda denize kaçan topunu almak isteyen 13 yaşındaki Yavuz Ç., kalp krizi geçirerek denizin içinde yığıldı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan genç; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyündeki plajda meydana geldi. Ailesiyle birlikte serinlemek için plaja gelen 13 yaşındaki Yavuz Ç., topunun denize kaçtığını gördü. Topu yakalamak için kumsaldan denize koşan Yavuz Ç., bir anda suyun içine yığıldı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

İlk müdahalesi yapılarak ambulansa alınan Yavuz Ç., kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldk'ta 13 yaşındaki Yavuz, denize kaçan topunu alırken kalp krizinden öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldk'ta 13 yaşındaki Yavuz, denize kaçan topunu alırken kalp krizinden öldü - Son Dakika
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