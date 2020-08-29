Zonguldak'ta AK Parti Merkez İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Zonguldak Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Kemal Köksal Stadyumu'nda düzenlenen programa, partililer ateşleri ölçüldükten sonra alındı, kongrede sosyal mesafe ve maske kullanılmasına özel gösterildi.

Kongrede konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Türkiye yalnızca ekonomisiyle idaresiyle sosyal hayatıyla değil, aynı zamanda zihniyle kalbiyle vicdanıyla sağduyusu ve sezgileriyle hatta basireti ve ferasetiyle beraber büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'nin aydınlık geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Yıldız, "AK Parti milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti sadece milletimize yaslanan bir partidir, AK Parti'nin mayasını milletimiz yoğurmuştur. Bu yüzden bütün çabalarımızın semeresi, bütün başarılarımızın bereketi ülkemize ve milletimize aittir." diye konuştu.

Kongrelerin siyasi partilerin kendilerini gözden geçirdikleri ve durum muhasebesi yaptıkları bir süreç olduğunu aktaran Yıldız, verdikleri mücadelenin herhangi bir mücadele olmadığını, milletin kararını var etme mücadelesi olduğunu dile getirdi.

"36 yıllık mühendislik hayatımda duyduğum en iyi müjdelerden birisi"

Yıldız, hizmet yapılacaksa AK Parti ile beraber yapılacağını anlatan, şöyle konuştu:

"Bütün yer altı zenginlikleriyle beraber şu ana kadar Türkiye'nin enerji istikrarına kömürleriyle madenleriyle beraber katkı koyan Zonguldak'ın yer altındayken savaşın, yer üstündeyken barışın gerekçesi olan petrol ve doğal gazla da bu katkıyı koyduğunu hep beraber görüyoruz. Karadeniz'de münhasır ekonomik sahada Tuna-1 yeni ismiyle Sakarya inşallah yeni bulunacaklarla beraber Zonguldak'ın ve inşallah birçok ismin geçeceği yeni blokların, yeni alanların yalnızca bizim refah seviyemize değil, kendimizden daha çok sevdiğimiz çocuklarımıza ve geleceğimize büyük katkılar koyacağına inandığımız bir enerjiden, doğal gazdan bahsediyoruz. Yıllardır bu konuda uğraşan bir kardeşiniz olarak, 36 yıllık mühendislik hayatımda duyduğum en iyi müjdelerden birisi olarak hamdolsun bunu hep beraber yaşadık ve yaşamaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz."

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun da parti olarak milletle olan beraberliklerinin bu kongre sonrasında artarak devam edeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine gösterdiği 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kongreye, Mükerrem Ayçiçek tek listeyle aday oldu.