Zonguldak'ta Akıl ve Zeka Oyunlarında Devrek birinci oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Akıl ve Zeka Oyunlarında Devrek birinci oldu - Son Dakika

Zonguldak'ta Akıl ve Zeka Oyunlarında Devrek birinci oldu

19 dakika önce

Zonguldak'ta düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında Devrek birincilikler elde etti.

Zonguldak'ta Akıl ve Zeka Oyunlarında Devrek birinci oldu, System.String[]

Zonguldak'ta düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında Devrek birincilikler elde etti.


Zonguldak Valiliği önderliğinde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının başında ildeki tüm okullarda başlatılan AkılZon Projesinde Devrekli öğrenciler ve okulları başarılara imza attılar.


Zonguldak Mehmet Çelikel Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinlikleri destekleyen Vali Erdoğan Bektaş,"Bu konu çok önemli ve bu projenin takipçisi olacağım" diye konuştu


Akıl ve Zeka Oyunları eğitimi verilen öğrenciler, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF)'un Türkiye geneli düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasının il finallerinde ter dökerlerken, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Zonguldak İl Finallerinin açılışı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın katılımlarıyla yapıldı. Turnuva açılış törenine Vali Erdoğan Bektaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, ilçe şube Müdürleri, okul müdürleri, eğitici öğretmenler, veliler ile öğrenciler katıldı. Bir şenlik havasında geçen turnuvada öğrenciler kadar öğretmen ve velilerin de heyecanları gözlerden kaçmadı.


Düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında ortaokul düzeyinde Mangala ve Kulami oyunlarında Devrek birincilik madalyalarının sahibi olurken, bu başarılarının yanı sıra ilkokul düzeyinde de Mangala ve Pentago oyunlarında bronz madalya alarak en çok ödül toplayan ilçe oldu. Mangala birincisi Caner Gökmen, Kulami birincisi Esmanur Türkmen oldu. Mangala birincisi Caner Gökmen'in okulu 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve Kulami birincisi Esmanur Türkmen'in okulu Ahmet Taner Kışlalı Ortaokuluna da başarılarından dolayı plaket ve oyun sandığı hediye edildi. İlkokul düzeyinde yapılan Mangala oyununda ise Karşıyaka 100. Yıl İlkokulundan Naz Uzunsoy, Pentago oyununda Fatih İlkokulundan Doğukan Kurum da üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
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