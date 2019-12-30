Zonguldak'ta aktif iş gücü faaliyetleri bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta aktif iş gücü faaliyetleri bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta aktif iş gücü faaliyetleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, aktif iş gücü faaliyetleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta aktif iş gücü faaliyetleri bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, aktif iş gücü faaliyetleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirsu, il müdürlüğünce açılan kurs ve eğitimlerden yoğun olarak kadınların faydalandığını, en çok tekstil, aşçılık ve bilişim alanında eğitim verdiklerini söyledi.

İl müdürlüğünce özel politika gerektiren dezavantajlı gruplar için 28 kurs açıldığını belirten Demirsu, "Bu kurslarda 301 dezavantajlı kişi eğitim almıştır. Eğitimler en çok tekstil, aşçılık ve web tasarım alanında verilmiştir.

Tarım ve hayvancılık alanında 13 kurs düzenlenmiştir. Kurslara 302 çiftçi adayı katılmıştır. Kurslar koyun yetiştirici, mantar yetiştirici, meyve bahçeleri gübreleme elemanı, arıcı, süt sığırı yetiştiricisi, örtü altı sebze yetiştiricisi, sebze yetiştiricisi, fındık budama mesleklerinde düzenlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Demirsu, kurum tarafından iş arayanlara iş arama sürecinin planlanması, iş arama becerilerinin artırılması, iş görüşmesi becerilerinin kazandırılması, iş arama faaliyetlerine özendirme, öz saygının ve öz güvenin geliştirilmesi konularında iş ve meslek danışmanları tarafından eğitim verildiğini dile getirerek, "2019 yılında sivil toplum kuruluşlarında 188 kişiye, üniversite bağlı eğitim birimlerinde bin 60 üniversite öğrencisine ve il müdürlüğümüzce düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılan 749 kursiyer olmak üzere toplam bin 997 kişiye iş arama becerilerinin geliştirilmesi eğitimi verdik." diye konuştu.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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