Zonguldak'ta Akü Hırsızlığı İddiası
1 saat önce
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde park halindeki araçlardan akü hırsızlığının artması üzerine Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerince çalışma başlatıldı.
Hırsızlığın gerçekleştirildiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ilçede 9 ayrı araçtan akü hırsızlığı yaptığı belirlenen Cenk A. ile Fatih
T'yi, Düzce
'de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:04 Kaynak: AA
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