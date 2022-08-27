Kaldırım çöktü: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaldırım çöktü: 2 yaralı

27.08.2022 00:03
Kaldırım çöktü: 2 yaralı

ZONGULDAK'ta Alpay Açıkgöz (19), altından menfez geçen kaldırımda yürürken meydana gelen göçükte çukura düştü.

ZONGULDAK'ta Alpay Açıkgöz (19), altından menfez geçen kaldırımda yürürken meydana gelen göçükte çukura düştü. Açıkgöz'ü kurtarmak isteyen Bayram Usta (49) da menfeze düştü. Çukurdan çıkarılan iki yaralıdan durumu ağır olan Açıkgöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Evine doğru yürüyen Alpay Açıkgöz menfezininin üstündeki kaldırımın çökmesi sonucu çukura düştü. Açıkgöz yaralanarak çukurda mahsur kaldı. Gencin sesini duyarak yardıma koşan Bayram Usta da çukura düşerek yaralandı. Olay yerinden geçen bir polis ekibinin fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çukura düşen Açıkgöz ve Usta, polis ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Açıkgöz ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayram Usta ise ufak sıyrıklarla kurtuldu. İş yerinin önünde dururken gencin bir anda kaybolduğunu söyleyen Bayram Usta, "İmdat diye bağırınca koştuk. Koşma esnasında bulunduğumuz yer de çöktü. Arkadaşı çıkarttık. Menfez gideri suyla birlikte çöküntü yapmış. Kurtarırken düştüm bende yaralandım. Arkadaş ambulansla hastaneye gitti" dedi.


YORUMLAR
500
Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı Oyuncu Pelin Karahan tatil dönüşü fiyatlardan yakındı: Lahmacun ve ayran 500 lira Oyuncu Pelin Karahan tatil dönüşü fiyatlardan yakındı: Lahmacun ve ayran 500 lira Eski ABD Başkanı Trump'ın evine FBI baskını! 184 gizli belgeye el konuldu Eski ABD Başkanı Trump'ın evine FBI baskını! 184 gizli belgeye el konuldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaldırım çöktü: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
21:57 Aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, kameralara yakalandı
21:53 Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili sözlerine İçişleri'nden tepki: İspat etmezsen alçaksın
21:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle
20:15 Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürülmüştü! O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
19:58 Eski ABD Başkanı Trump'ın evine FBI baskını! 184 gizli belgeye el konuldu
19:40 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 00:03:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kaldırım çöktü: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement