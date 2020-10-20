Zonguldak'ta altınlarını çaldığı komşusunu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Zonguldak'ta altınlarını çaldığı komşusunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, öldürülen Sultan Biryan'ın (55) yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Ahmet S'nin, duruşmalarda çelişkili ifadelerinin yanı sıra mevcut deliller ve tanık beyanları doğrultusunda ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, ayrıca Ahmet S'yi "yağma" suçundan 8 yıl hapisle cezalandırdı.

Olay

Yeni Mahalle Dilektepe Sokağı'nda eşiyle yaşayan 5 çocuk annesi Sultan Biryan (55), 14 Eylül 2019'da evinden ayrılmış, Biryan'ın geri dönmemesi üzerine yakınları, durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirmişti. Kadının cesedi, 18 Eylül 2019'da evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda üzerine çalı örtülü şekilde bulunmuştu.

Polis ekiplerinin yaklaşık 2 aylık çalışmasının ardından kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan komşusu Ahmet S, tutuklanmıştı.

Maktulün altın bilezik ve küpesinin bulunamadığını tespit eden ekipler, kentteki kuyumcu dükkanlarında gerçekleştirdiği incelemelerde Ahmet S'nin kadının kaybolduğu gün bir kuyumcuya 5 bin lira değerindeki bilezik ile küpeyi sattığını belirlemişti.

Sultan Biryan'ın damadı Yahya Kasımfırtına, gazetecilere, Ahmet S'nin, ceset bulunduktan sonra kendisine başsağlığı dilediğini ve cenazede ağladığını söylemişti.

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan 4 sayfalık iddianamede sanık hakkında, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "yağma" suçundan ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.