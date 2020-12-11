Zonguldak'ta amatör balıkçılara mesafe denetimi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında amatör balıkçılara yönelik mesafe denetimi gerçekleştirildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararı doğrultusunda Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahil şeridinde amatör balıkçılara yönelik sosyal mesafe denetimi yaptı.
Yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridinde zabıta ekipleri, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, sigara içilmemesi ve hijyen kurallarına uyulması konusunda balıkçıları uyardı.
Ekipler, alana uyarıcı afişler de astı.
- Kaynak: AA
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