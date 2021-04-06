Zonguldak'ta "Amfibi ve Sürüngenleri" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta "Amfibi ve Sürüngenleri" fotoğraf sergisi açıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, gazetecilere, sergide kentte yaptıkları 9 yıllık arazi çalışması neticesinde oluşan bilgi ve birikimleri sunmaya çalıştıklarını söyledi.

İleride yapacakları çalışmalarla tür sayılarının artabileceğine inandıklarını aktaran Bülbül, "Bu çalışmaların bilimsel açıdan sürekli yapılması önemlidir. Sergimizde amfibilerden 9 türün fotoğrafı var, sürüngenlerde ise 20 türün fotoğrafı bulunmakta. Bu çalışmalarımızı il genelinde yaptık ve sergimizde 9 senelik gözlemlerimizi sizlere aktarmak istedik." diye konuştu.