Zonguldak'ta aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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Zonguldak'ta aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi
6 saat önce
Zonguldak'ta akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
Zonguldak'ta akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı etkili oldu.
Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı Zonguldak- Ankara kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak önlem aldı. Trafik ekipleri, uygulama noktalarında araçlarında zincir ya da kar lastiği bulunmayan sürücülere uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK
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