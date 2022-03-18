Zonguldak'ta aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Zonguldak'ta aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta aniden bastıran kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar olurken araçlar yollarda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun kar yağışı uyarısı sonrası kentte başlayan kar yağışı etkili oldu. Biranda beyaza bürünen yollar ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda kalırken trafik durma noktasına geldi. Ekipler yoğun kar yağışı sonrası temizleme ve küreme çalışması yaptı. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklara devam eden kar yağışının 21 Mart'a kadar sürmesi bekleniyor.